Comienza venta de la flor de cempasúchil

Comenzó en Reynosa la tradicional venta de flor de cempasúchil, procedentes de Atlixco, Puebla. Algunos vendedores se han colocado tanto en el libramiento Monterrey y bulevar Hidalgo.

Luis Alberto Nolasco Montoya, vendedor colocado en el libramiento a Monterrey, informó que este año arribaron alrededor de 900 ramos, cada uno con entre 50 y 70 flores, traídos directamente desde los campos poblanos.

"La meta es acabar la flor, esa es la idea, no lo sabemos si vamos a traer más, dependiendo si hay venta o no, de eso depende si traemos más flor", dijo.

Nolasco Montoya, quien lleva tres años ofreciendo flores en el mismo punto de venta, señaló que el cempasúchil se mantiene fresco en cuatro días.

"Esperemos venderla ahora sí que este año, porque los años pasados se nos ha quedado flor, la flor prácticamente son 4 días que se mantiene fresca ya después de ahí ya se marchita y la gente no la compra", recalcó.

En el caso de los vendedores del libramiento a Monterrey, estarán hasta el próximo sábado, en horario de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche.



