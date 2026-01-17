Descarta SAT fiscalizar a las llamadas tandas

El Servicio de Administración Tributaria aclaró que no existen fiscalizaciones ni aplicación de multas relacionadas con las llamadas tandas, luego de información difundida en redes que generó preocupación entre la ciudadanía.

El organismo federal precisó que no realiza operativos de vigilancia sobre este tipo de recursos, ni contempla a los mecanismos de ahorro popular como un objetivo de fiscalización.

Asimismo, informó que actualmente no existe ningún programa o subprograma destinado a auditar o dar seguimiento a esta práctica común entre la población.

El SAT subrayó que las publicaciones que señalan lo contrario carecen de sustento legal y tienen como finalidad alarmar a la sociedad, generando desinformación entre las y los contribuyentes.

Las famosas tandas son populares entre trabajadores en los centros laborales, incluso entre la familia y es de dinero o incluso para comprar una casa, auto y hasta tandas de operaciones estéticas.

Comúnmente las tandas no cuentan con respaldo documental, por lo que generó temor al hablarse de que se podían generar requerimientos de información, revisiones fiscales, multas e incluso bloqueos temporales de cuentas, aunque la dependencia federal desmintió estas versiones.



