Colectivo inicia jornadas de búsqueda en la ciudad

Con una labor estrictamente humanitaria y sin el objetivo de señalar responsables, el Colectivo Amor por los Desaparecidos reiteró que su única misión es localizar a sus seres queridos y brindar un poco de tranquilidad a las familias que viven la ausencia de un familiar.

Las integrantes del colectivo recordaron que cualquier información relacionada con la posible ubicación de personas desaparecidas o restos humanos puede proporcionarse de manera anónima y confidencial a través de WhatsApp, al número 899 101 6023, línea habilitada únicamente para recibir datos sin registrar ni exponer la identidad de quienes colaboran.

En este contexto, hicieron un llamado a las familias que tienen a un ser querido desaparecido para que acudan ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y exijan la identificación de los restos que permanecen bajo resguardo oficial, señalando que la insistencia ciudadana contribuye a mantener activa la atención de las autoridades.

Fue en la Brecha El Becerro, en el municipio de Reynosa, donde el colectivo llevó a cabo la primera jornada de búsqueda del año 2026, marcando el inicio de un nuevo periodo de trabajo enfocado en la localización de personas desaparecidas y su posible regreso a casa.

Edith González, líder del colectivo, informó que durante este año las acciones se desarrollarán con mayor presencia y fortaleza, reflejo del compromiso firme de las familias que integran el grupo y que, pese al paso del tiempo, continúan en la búsqueda incansable.

Las jornadas de búsqueda se realizan con el acompañamiento de la Guardia Estatal, con el propósito de ofrecer condiciones de seguridad durante las labores y acompañar a las madres y familias que no han dejado de buscar a quienes faltan.

Dan inició a un año más de búsquedas, con el único objetivo de encontrar a sus familiares desaparecidos.