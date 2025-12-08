Celebra ´16 Días de Activismo´ contra la violencia de género

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. (FENNAM), participa en la agenda "16 Días de Activismo, un llamado a la acción transformadora", elaborada por la Secretaría de la Mujer y dirigida a instituciones de los distintos órdenes de gobierno.

Como parte de estas acciones, el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) en Reynosa, Tamaulipas, en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), impartió el taller "Protección Internacional y las Mujeres y Niñas en México", con el propósito de fortalecer la cultura de paz, la transformación cultural y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas.

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con la situación de las personas refugiadas, el desplazamiento de mujeres y niñas, así como los riesgos y expresiones de violencia de género que enfrentan en contextos de movilidad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con organismos internacionales, instituciones gubernamentales y la sociedad, impulsando acciones que contribuyan a la igualdad sustantiva y a la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres.