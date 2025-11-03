Las placas y engomado con entrega a domicilio

Autoridades estatales , a través de la Secretaría de Finanzas , mantienen el servicio digital que permite a los ciudadanos tramitar sus placas vehiculares, engomado y tarjeta de circulación en línea y recibirlas directamente en su domicilio.

Los automovilistas pueden realizar su trámite ingresando al portal oficial finanzas.tamaulipas.gob.mx, donde deberán elegir la opción, realizar trámite, pago en línea, subir la documentación correspondiente y seleccionar la modalidad mensajería.

Con esta medida, se busca modernizar y ofrecer opciones digitales que simplifiquen los procesos administrativos, reduciendo los tiempos de espera.

De acuerdo con la dependencia estatal, en un plazo de 15 días hábiles, y con un costo adicional por envío, los contribuyentes recibirán en su domicilio sus placas, engomado y tarjeta de circulación.

El pago puede efectuarse con tarjeta o transferencia bancaria y de esta forma sin necesidad de salir de su trabajo o de casa, pueden hacer los trámites.

De esta forma el proceso se hace más rápido, seguro y sin necesidad de hacer filas o perder medio día para poder estar al corriente en sus obligaciones vehiculares.



