Anuncian el Tercer Fin de Semana Vocacional

La Diócesis de Matamoros Reynosa, a través de la Pastoral Vocacional, anunció la realización del Tercer Fin de Semana Vocacional, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de enero.

Bajo el lema "Y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él", esta actividad busca fortalecer la vida espiritual de los participantes mediante momentos de oración, convivencia, formación y orientación vocacional, en un ambiente de comunidad y cercanía pastoral.

El encuentro iniciará el viernes 23 de enero a las 5:30 de la tarde y concluirá el domingo 25 de enero a las 12:00 del mediodía.

Los organizadores informaron que se contará con transporte desde Reynosa y Río Bravo, con salidas programadas desde la Parroquia San Martín de Porres a las 3:00 de la tarde en Reynosa y a las 3:45 de la tarde en Río Bravo.

El evento se realizará en las instalaciones del Seminario de Matamoros-Reynosa, con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión y acompañamiento espiritual a jóvenes interesados en profundizar en su llamado vocacional.

La Pastoral Vocacional informó que las inscripciones se encuentran abiertas a través de un formulario en línea.



