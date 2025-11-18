Solicita congresista ajuste filtros de revisión fronterizos

Juan Carlos Zertuche, diputado local de Movimiento Ciudadano, lanzó un llamado respetuoso pero firme a la Guardia Nacional para que ajuste y optimice los filtros de revisión instalados en la frontera, a fin de garantizar procedimientos más humanos, más ágiles y menos estresantes para las familias y los sectores productivos de Tamaulipas.

Zertuche destacó que el actual despliegue del Operativo Frontera Segura ha generado congestionamientos, esperas prolongadas, estrés social y pérdidas económicas, especialmente para transportistas, comerciantes y trabajadores que cruzan diariamente la frontera."La seguridad no tiene por qué estar peleada con la dignidad de las personas ni con la movilidad económica. Pedimos revisiones firmes, sí, pero también humanas, eficientes y coordinadas".

Indico que miles de familias han visto alterada su rutina diaria debido a retenes que se prolongan sin explicación, presencia excesiva de elementos armados en zonas urbanas y afectaciones en actividades escolares, laborales y comerciales, por lo que solicito que la Guardia Nacional rinda un informe detallado sobre las medidas aplicadas para evitar daños colaterales y para garantizar que la estrategia federal se ejecute con respeto pleno a los derechos humanos.

"Queremos un Tamaulipas seguro, pero también queremos un Tamaulipas que se mueva, que produzca y donde la gente pueda vivir sin miedo ni incertidumbre", asimismo agradeció a todos los grupos parlamentarios por la aprobación de esta iniciativa, ya que esta es una temporada alta para ambos lados de la frontera, puesto que las filas hoy en día son interminables.