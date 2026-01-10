Tardan hasta 3 horas para cruzar a Texas

Largas filas se registraron este viernes en el puente internacional Reynosa-Hidalgo, principalmente para las personas que cruzan a pie hacia Estados Unidos.

Lo que en un día habitual representa un tiempo aproximado de 30 minutos, en esta ocasión se extendió hasta 2 y en algunos casos, 3 horas.

Las largas filas, se registró principalmente en horas de la mañana, ya por la tarde, los ciudadanos pasaron sin mayores problemas y en forma ágil.

Algunos indicaron que, aunque habían observado filas en días anteriores, no les había tocado vivir una espera tan prolongada, ya que normalmente realizan el cruce en automóvil.

"Duré tres horas en la fila, fuimos avanzando, pero poco a poco, está muy tardado pasar, ya lo habíamos visto pero no nos había tocado, como siempre pasamos en automóvil", dijo Ana Ramírez.

¿Qué causó las largas filas en el puente internacional?

De acuerdo con el testimonio, uno de los principales factores que generó el retraso fue la operación limitada del área de revisión migratoria.

"Acá en la pasada dónde checan la visa, solo había 2 agentes de migración, hay como 6 líneas para pasar, pero solo 2 estaban funcionando a pie y en carro estaba bien larga la fila también", expresó.