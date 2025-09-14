Caótico mega puente escolar de cuatro días

Kilométricas filas de automovilistas se observaron ayer en los diferentes cruces internacionales que unen a Reynosa con ciudades del sur del estado de Texas, al iniciarse un "mega puente" escolar de 4 días: sábado, domingo, lunes y martes.

Ciudadanos reynosenses así como familias provenientes del estado de Nuevo León y entidades aledañas, abarrotaron las calles las arterias que conducen a esos lugares para tratar de cruzar hacia lado americano ya en plan de compras, visita de familiares y amistades o simplemente para pasear.

En el caso del puente internacional Reynosa-Hidalgo, a lo largo del viaducto Luis Echeverría Alvarez, se vio una larga fila que casi llega al libramiento Luis D. Colosio.

Las filas empezaron a formarse desde hora muy temprana, según dijo uno de los comerciantes ambulantes que operan por el rumbo de la transitada arteria en cuestión.

Han pasado rumbo al puente cientos y cientos de vehículos hasta esta hora de la mañana que serían aproximadamente las 11:30 horas y así va a estar por lo menos casi todo el día de hoy sábado, agregó.

Según conductores que hacían espera de llegar hasta la "plancha" del puente internacional, esperaban hacer por lo menos dos o tres horas y más para poder cruzar a lado americano.

DESCARTAN SUSPENCIÓN DE CLASES

No hay ninguna indicación, hasta el momento, de suspender clases los días iniciales de la próxima semana en escuelas públicas de nivel básico, informaron autoridades del CREDE Reynosa.

A pesar de las afirmaciones hechas por la titular de la dependencia estatal con oficinas en esta fronteriza ciudad, Alicia Pizaña Navarro, en varias escuelas tanto primarias como secundarias ya se les hizo saber de parte de maestras y maestros, que no habrá clases ni lunes ni martes y que hasta el miércoles se reanudarán las actividades y que en resumen serán cuatro días de descanso en esta ocasión.

Sin embargo, en el Centro Regional de Educación, no se cuenta con oficio alguno de parte de las autoridades educativas del estado.