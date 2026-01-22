Quiere escultor exhibir sus figuras alienígenas en palacio municipal

Un escultor urbano de Reynosa busca montar en la presidencia municipal una exposición de figuras alienígenas talladas en madera y piedra.

"Ya hicimos la solicitud correspondiente a las autoridades municipales y estamos en espera de que se nos dé una respuesta. La idea es exhibir en palacio municipal varias de mis obras que seguramente despertarán gran interés por parte de la ciudadanía", dijo Gabriel Fuentes, un escultor primitivista local.

Entrevistado en su domicilio ubicado en la colonia Hidalgo, precisamente donde tiene un taller en el que trabaja sus esculturas, mostró a éste reportero algunas de sus obras de las que destacó su importancia porque el tema de los aliens toma cada vez mayor relevancia a nivel mundial.

Y destacó los estudios hechos por Jaime Maussan, periodista e investigador de los extraterrestres y de su presunta presencia en distintas partes del mundo.

"Aquí, yo me he dedicado desde hace varias décadas a crear esculturas de distinto tipo pero últimamente me he inclinado por crear figuras alienígenas, lo que ha llamado poderosamente la atención de quienes ya las han admirado", señaló.

Externó su confianza en que recibirá de un momento a otro la autorización para exponer sus obras en la presidencia municipal.

También tratará de montar otra exposición en las oficinas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de esta misma ciudad con la misma temática.



