Llegan con delicias típicas los comerciantes foráneos

Mientras elementos de la Policía Vial cerraron ayer por la mañana el acceso de los automóviles, camionetas y demás unidades motrices a la Plaza Principal, en la víspera de la tradicional celebración las fiestas patrias, este fin de semana arribaron al primer cuadro de la ciudad comerciantes foráneos del Estado de México para ofrecer sus típicos productos.

En su mayoría son pequeños comerciantes que por su cuenta llegaron a Reynosa con el objetivo de ofrecer alimentos, pan de elote, dulces típicos, artesanías mexicanas alusivas a esta fecha patriótica, banderas de México, productos elaborados con barro, de piedra, yeso y hasta las tradicionales hamacas.

Los ambulantes foráneos comenzaron a instalarse desde la mañana en la explanada norte de la Plaza Principal, no obstante que la ligera lluvia en varias ocasiones los orilló a retirar sus productos por momentos y en el mejor de los casos colocar bolsas de plástico a la mercancía para evitar que se deteriore.

En el lugar se instaló un puesto de vigilancia del C5 del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el propósito de contribuir a la seguridad pública de la población que está acudiendo a hacer compras relacionadas con las fiestas patrias.

Paralelo a esto, las autoridades de vialidad cerraron el acceso de los vehículos al primer cuadro de la ciudad, como en la calle Benito Juárez y Zaragoza, lo que causó la inconformidad y malestar de los conductores.

En calles aledañas al primer cuadro de la ciudad se observaron puestos semifijos de ambulantes que ofrecen a la ciudadanía por ejemplo aguas frescas de distintos sabores para mitigar el calor que aún afecta a la ciudad.