Familias se desbordan para honrar a difuntos

Una vez más, miles de familias cumplieron con la tradición de visitar las tumbas de sus seres queridos en los días dedicados a los Fieles Difuntos, localizadas los sepulcros en los distintos cementerios existentes en Reynosa.

De acuerdo a datos proporcionados por Protección Civil y Bomberos local, en esta ocasión podría registrarse un aforo de personas aproximado a las 12,000 en dos días.

Durante el operativo de vigilancia puesto en marcha a partir de las 8:00 del sábado y que fue levantado a las 20:00 Horas del mismo día, no se había presentado incidente alguno entre las personas que están acudiendo a los panteones tanto municipales como particulares, según dijeron en la mencionada dependencia.

Personal de vialidad así como radiobrigradistas controlaban el tráfico vehicular a la altura del puente Broncos para que pasaran las personas sin problema alguno rumbo a los cementerios y regresaran por donde llegaron, a fin de evitar posibles accidentes.





FUERON MILES

En el primer día de las festividades en honor a quienes han dejado la vida terrenal, fueron miles de mujeres, hombres y niños que acudieron a los visitar los sepulcros donde yacen los restos de sus familiares y amistades para llevarles un ramo de flores o una corona así como para recordarlos como fueron en vida.





LLEVE SUS RAMOS

Una treintena de comerciantes que instalaron sus puestos a un costado del puente Broncos, al grito de lleve sus ramos, lleve sus gorditas, aguas frescas, churros, tacos, cañas, ofrecían sus productos, pero algunos dueños de esos lugares dijeron que en el primer día de los Fieles Difuntos, no fue mucha la gente que pudo verse ahí.

En el interior del camposanto Sagrado Corazón de Jesús, al filo de las 13:00 Horas, era escasa la cifra de visitantes y algunos jóvenes y adultos que se dedican a limpiar las criptas, dijeron que no había mucho trabajo, pero confiaron que mañana domingo, dos de noviembre, pueda llegar más gente y con ello aumentar la demanda del servicio que ofrecen y por ende sus ingresos.

Instantes en que una familia arreglaba la tumba de su ser querido

AFORO ESTIMADO

12,000 personas en dos días

Recuerdos y cariño:

Familias depositan flores y coronas en las tumbas de sus seres queridos.

Seguridad y control:

Protección Civil y Bomberos vigilan los cementerios.

Personal de vialidad y radiobrigradistas facilita el tránsito seguro de los visitantes.

Comerciantes locales:

Puestos de ramos, alimentos y bebidas acompañan la tradición.

Cementerios visitados:

Sagrado Corazón de Jesús, panteones municipales y privados.



