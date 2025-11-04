Organiza el Grupo Delta festival Xantolo Reynosa

El Grupo Delta de rescate y vialidad, en coordinación con grupos voluntarios, anunció el festival Xantolo Reynosa, el cual se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde frente a la Central de Abastos de Reynosa el próximo 6 de noviembre y tendrá como objetivo recaudar donaciones para continuar llevando apoyo a las familias afectadas por las inundaciones en el Estado de Veracruz.

Dicho evento contará con la participación de un gran número de agrupaciones musicales locales, así como academias de ballet folclórico, clubes de autos y motocicletas, quienes montarán llamativas exhibiciones, shows de payasos para los niños y más.

Todo esto a fin de ofrecer a la población un espectáculo entretenido en medio de un ambiente familiar donde además tendrán la oportunidad de aportar a esta noble causa.



