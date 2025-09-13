Festival Internacional con eventos gratis en Reynosa

Con apoyo del Gobierno del Estado de Tamaulipas a través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, del 3 al 12 de octubre próximo la ciudad de Reynosa será sede del Festival Internacional del Seno Mexicano, cuya programación abarca eventos de música, teatro, danza y arte gratuitos.

Informaron lo anterior el Director estatal del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en la entidad, Héctor Romero Lecanda y la Directora del Parque Cultural, Gracia Daniela Jiménez Peña, en la presentación a los medios de comunicación.

La programación de eventos abarcará los 43 municipios y proyecta la participación en los escenarios de 66 artistas tamaulipecos, 26 propuestas nacionales y 9 propuestas internacionales, aunado a los invitados especiales que son los estados de Guerrero y Tlaxcala, además de Estados Unidos.

43 MDP INVERSIÓN

En sinergia con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y en coordinación con los gobiernos municipales, la inversión global destinada para este propósito asciende a 43 millones de pesos en la entidad, destacó Romero Lecanda.

GRAN ESCAPARATE

Con el impulso del Gobernador Américo Villarreal Anaya, este importante foro le permite a Tamaulipas dialogar con el talento local, nacional y del mundo entero siendo un importante escaparate para los artistas tamaulipecos y las manifestaciones culturales.

MÚSICA NORTEÑA

Con especial énfasis en el fortalecimiento de la música norteña (el "fara fara") y huasteca, y los laboratorios de nueva música experimental en la entidad, como una de las grandes apuestas del Proyecto Cultural de Tamaulipas.

Con esto Tamaulipas se une a la conmemoración nacional en el centenario de Emilio Carballido, con proyectos como Orinoco.

NECESIDADES

Como nunca antes, la edición 35 del Festival internacional Festival Internacional del Seno Mexicano, llamado así por el Golfo de México, se integró tomando en cuenta las necesidades de cada municipio, de cada comunidad, construyendo con los artistas y con grandes alianzas como la Secretaría de Cultura federal, explicó.

HOMENAJE A COMPOSITORES

Este proyecto musical original conjunta a Carmen Saraí, Polo Rojas, Jupiter Bautisa, Pepe Navarrete, Hector Gamaliel, Cinthia Sanchez e e Isabel Govea en un homenaje a los grandes compositores tamaulipecos como Cuco Sánchez, Roberto Cantoral, Mauricio Gonzalez de la Garza,

Sergio Cárdenas, Rigo Tovar, Genaro Salinas, Lolita de la Colina, Jaime López, Rodrigo Gonzalez y Juan García Esquivel, entre otros.

DIRECTORA

En su intervención la Directora Gracia Daniela Jiménez Peña destacó que "el Parque Cultural de Reynosa se honra en ser sede del Festival Internacional del Seno Mexicano en su 32 edición que se estará celebrando del 3 al 12 de octubre a , través del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes que celebra la diversidad cultural".

BOLETOS GRATIS

Se informó que para quienes estén interesados en los eventos a desarrollarse, los boletos estarán entregándose en fecha próxima y que se podrán utilizar 15 minutos antes de cada una de las presentaciones, y que quienes por algún motivo no lleguen a tener acceso a los boletos pueden entrar gratis, conforme a la cartelera.



