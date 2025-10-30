Celebran en el Cetis 71 Feria Vocacional 2025

El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 71 llevó a cabo la Feria Vocacional 2025, dirigido a los alumnos de quinto semestre que tuvo como propósito brindar orientación académica y profesional para apoyar la elección de su futuro educativo.

En el evento los jóvenes exploraron diversas opciones universitarias, técnicas y profesionales, así como programas y servicios.

En esta edición participaron instituciones educativas de nivel superior y organismos que ofrecieron información sobre sus planes de estudio, becas y oportunidades de vinculación.

Martha Reyna Martinez, directora del plantel informó que en total participaron 21 escuelas, incluyendo SEDENA, UAT Rodhe, UTTN, Tec Reynosa, entre otras diversas instituciones privadas.

Los alumnos aprovecharon para explorar todas las alternativas universitarias, a fin de tomar una decisión más adelante en sus estudios.

La directora agradeció la participación de todas las instituciones, ya que en un solo lugar se acercaron diversas opciones a los estudiantes.



