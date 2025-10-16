Organizan caminata por el Día contra el Cáncer

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, la Unidad de Medicina Familiar número 33 del IMSS en Reynosa llevará a cabo diversas actividades como parte de la feria de la salud, con el objetivo de fomentar la prevención, la detección temprana y el autocuidado entre la población.

El evento se realizará el viernes 17 de octubre a las 10:00 de la mañana, en la explanada de la UMF 33, donde se invita a toda la comunidad a participar vistiendo una playera rosa como símbolo de solidaridad, ya que se formará un moño rosa.

Marco Antonio Galván García, director de la Unidad de Medicina Familiar, comentó que además de la caminata y activación física, se ofrecerá una Feria de la Salud, en la que se instalarán módulos de mastografía, vacunación, salud reproductiva, estrategias educativas, control de peso y orientación nutricional, entre otros servicios enfocados en la prevención y detección oportuna de enfermedades.

La detección temprana puede salvar vidas, por lo que exhortó a las derechohabientes a acudir a sus revisiones y realizarse la autoexploración de manera periódica.

Se invita a las mujeres a participar de estas actividades encaminadas en fomentar la prevención y detectar a tiempo la enfermedad.