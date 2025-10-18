Con una Feria de la Salud con participación de directivos, coordinadores, médicos y personal enfermería, se conmemoró en el Hospital General de Reynosa "José María Cantú Garza", el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Se instalaron varios módulos en donde se exhibieron imágenes relacionadas con la enfermedad así como también se repartieron trípticos en los que se leen las indicaciones y medidas de prevención del padecimiento.

Correspondió al director del nosocomio, Néstor García Prugue, encabezar el recorrido por cada uno de los módulos acompañado de un grupo de colaboradores, entre ellos Seo Marcela Mendoza, quien es coordinadora del área de Oncología.

Fue precisamente García Prugue, quien de esa manera dio por inaugurado el evento que reunió a buena cantidad de personas que se dieron cita en el lugar y en un muy breve mensaje invitó a la población femenina y masculina también a cuidarse, a adoptar medidas de prevención para evitar contraer la enfermedad.

Con frases como Nunca es muy Temprano para Prevenir, Tócate para que no te Toque, entre otras más, se busca concientizar a las mujeres pero también a los masculinos sobre la importancia de tomar las medidas de prevención para evitar contraer esa clase de mal.

También como parte de las actividades realizadas por esa memorable fecha, se dictó una conferencia magistral por parte del Dr. José Luis Bañuelos Ramírez, ginecólogo oncólogo, en el auditorio de la unidad hospitalaria, con título "Cáncer de Mama Más Allá del Moño Rosa".

Finalmente con la participación de personal médico, de enfermería, funcionarios y directivos del propio hospital, se formó en la explanada el tradicional Moño Rosa.



