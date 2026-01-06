Dan inicio a pagos de Pensión del Bienestar

Autoridades federales arrancaron el año con el pago correspondiente al bimestre enero-febrero 2026 de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para Madres Trabajadoras.

Se depositarán 6 mil 400 pesos para los beneficiados de la Pensión del Adulto Mayor, 3 mil 100 pesos para Mujeres Bienestar, 3 mil 300 para Pensión de Discapacidad y mil 650 pesos para Madres Trabajadoras.

Los recursos podrán ser utilizados a partir del mismo día en que se refleje el depósito en la cuenta bancaria del Banco del Bienestar.

Bienestar Federal en Reynosa, informó que el calendario oficial se realizará de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de las personas beneficiarias.

El calendario inició este lunes 5 de enero con las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A, continúa hoy martes 6 con la letra B y el miércoles 7 con la letra C, para el jueves 8 se contempla nuevamente la letra C, mientras que el viernes 9 corresponde a las letras D, E y F.

Los pagos se reanudan el lunes 12 de enero para la letra G y el martes 13 para la misma letra, mientras que el miércoles 14 se atenderá a las letras H, I, J y K, el jueves 15 a la letra L y el viernes 16 a la letra M.

El lunes 19 se asigna nuevamente a la letra M y el martes 20 a las letras N, Ñ y O, el miércoles 21 corresponde a las letras P y Q, el jueves 22 a la letra R y el viernes 23 nuevamente a la letra R.

Finalmente, el lunes 26 se realizará el pago para la letra S, el martes 27 para las letras T, U y V, y el miércoles 28 de enero para las letras W, X, Y y Z.



