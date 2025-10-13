Vuelve al abandono; el lirio acuático cubre casi toda la superficie del vaso

La calichera ubicada entre el bulevar Villa Esmeralda y el bulevar Alcalá vuelve a presentar signos de abandono por parte del municipio. Pese a los trabajos de limpieza realizados meses atrás, el lirio acuático ha vuelto a propagarse sin control, cubriendo casi por completo el cuerpo de agua y dejando únicamente un pequeño claro donde las tortugas logran salir a la superficie para respirar.

El problema, que se arrastra desde febrero, parece no tener una solución definitiva. Aquel espacio que en algún momento mostró señales de recuperación con el regreso de aves y reptiles, hoy luce nuevamente invadido por la planta invasora que impide la oxigenación del agua y amenaza con desplazar a la fauna que había comenzado a repoblar el sitio.

El lirio acuático, conocido por su rápida expansión, se ha extendido hasta cubrir la totalidad del estanque, salvo una pequeña zona que se mantiene libre. Es en ese único claro donde se observa una mayor actividad: tortugas buscando aire y aves que descienden brevemente antes de retirarse, atraídas por el escaso espacio de agua visible.

La falta de continuidad en las labores de mantenimiento y la aparente indiferencia de las autoridades municipales han permitido que el cuerpo de agua vuelva a deteriorarse. De persistir esta situación, las especies que habitan el lugar podrían enfrentar condiciones cada vez más adversas, pues la acumulación de lirio no solo impide la entrada de luz solar y oxígeno, sino que acelera la descomposición del ecosistema.