Definen participantes para concurso local de escoltas

Con la participación de ocho grupos de escoltas, se realizará el concurso en su fase municipal, evento que tendrá verificativo en las instalaciones del Polideportivo el día primero de diciembre a las 9:00 horas.

"Ya se están ultimando detalles en torno a la actividad a realizar en esa fecha. Ya las escuelas secundarias Técnicas, las Generales así como las Tele Secundarias ya cuentan con sus representantes", dijo Armando Blanco Chávez, supervisor de la Zona 01 de Tele Secundarias. Por parte de nuestra zona, la escolta que participará pertenece a la Escuela Tele Secundaria Felipe Carrillo Puerto del ejido Los Cavazos.

¿Cuáles son los detalles del concurso?

Los ganadores del certamen en su etapa municipal, pasarán a la fase regional que se realizará en la ciudad de Valle Hermoso en el mes de enero del 2026. Aún no se tiene definida ni fecha ni hora.

Por lo pronto, está confirmada la participación de cuatro de secundarias Técnicas, dos de secundarias Generales y dos de Tele Secundarias, en el evento a nivel municipal.

¿Cómo se seleccionaron las escoltas participantes?

Primeramente, se efectuaron los concursos a nivel de zonas escolares y de esa manera se definieron a las escoltas ganadoras que ya están prestas para participar en la fase municipal, dijo finalmente Blanco Chávez.