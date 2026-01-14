Llevan abrigo y esperanza a las familias de ‘El Grullo’

Con el firme objetivo de apoyar a los sectores más vulnerables de la población, la asociación civil Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones realizó una jornada altruista el pasado domingo en el Ejido El Grullo, municipio de Reynosa, beneficiando a alrededor de 50 familias, principalmente adultos mayores.

José Luis Jiménez Casas, presidente y fundador de la asociación, informó que la actividad se llevó a cabo a las 12 del mediodía, donde se entregaron donaciones en especie como zapatos, cobijas, ropa y juguetes para toda la familia, destacando que el principal enfoque fue brindar abrigo a los abuelitos ante las bajas temperaturas.

“Llevamos cobijas para los adultos mayores, que era el objetivo principal, además de zapatos, ropa y algunos juguetes. Todo fue gracias a las donaciones de empresarios y ciudadanos que confiaron en nuestro trabajo”, expresó Casas.

Asimismo, resaltó que Regalando una Sonrisa y Abrazando Corazones trabaja de manera permanente en distintas causas sociales, como la atención a personas enfermas, adultos mayores en situación vulnerable y apoyo durante desastres naturales, recolectando insumos como pañales para adulto mayor, sillas de ruedas, medicamentos en buen estado y artículos de primera necesidad.

“La asociación es de bien y para hacer el bien. Agradezco primero a Dios y a toda la ciudadanía que confía en nuestras acciones humanitarias”, señaló.

Finalmente, Jiménez Casas invitó a quienes deseen sumarse a estas labores altruistas a acudir a la sede oficial ubicada en el Hotel Astromundo, en la calle Juárez número 675, esquina con Guerrero, en la zona centro de Reynosa, donde se reciben donaciones como ropa, calzado, útiles escolares, productos de limpieza, medicamentos y artículos para adultos mayores.



