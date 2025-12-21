Padecen 4 días sin agua

Familias que habitan la colonia Aztlán denunciaron que pasaron hasta cuatro días consecutivos sin agua potable en sus hogares, situación que les impidió realizar actividades básicas como bañarse, lavar ropa o preparar alimentos, por lo que exigieron una solución inmediata al problema.

Los afectados señalaron que la suspensión del suministro ocurrió sin previo aviso por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), lo que agravó la problemática y dejó a cientos de familias en total indefensión. Ante la falta del vital líquido, muchos vecinos tuvieron que recurrir a familiares y amistades que viven en colonias aledañas para poder abastecerse de agua.

De acuerdo con la versión proporcionada por la COMAPA, fue hasta la noche del viernes cuando personal del organismo logró localizar una fuga en una tubería de 10 pulgadas de diámetro, ubicada a la altura del bulevar Río San Juan, en la colonia Fuentes, Sección Lomas. Sin embargo, los colonos cuestionaron la tardanza en detectar el desperfecto y en iniciar las labores de reparación.

A través de redes sociales, habitantes de la colonia Aztlán expresaron su molestia y frustración, preguntando cuántos días más deberán soportar las consecuencias del desabasto, al tratarse de un servicio esencial para la salud y la higiene. Algunos vecinos exigieron que los trabajos de reparación se realizaran de manera continua, incluso durante la noche, para restablecer el servicio lo antes posible.

La inconformidad no se limitó a esa colonia. Usuarios de la propia página de la COMAPA señalaron que en la colonia Cumbres también enfrentan la falta de agua potable desde hace varios días, sin que hasta el momento se les haya informado la causa ni la fecha estimada de restablecimiento del servicio.

Además del desabasto, ciudadanos denunciaron que el organismo operador no atiende con prontitud las fugas de agua potable y drenaje sanitario, mientras que, paradójicamente, sí mantiene una política estricta de cobro. Algunos usuarios incluso afirmaron que en meses recientes han recibido recibos con montos considerablemente más altos, llegando a pagar el doble de lo que normalmente cubrían por el consumo del servicio.

ACUSAN COBROS POR MÁS DE $300

Los afectados coincidieron en que la falta de agua, la ausencia de información oportuna y los cobros elevados reflejan una deficiente atención por parte de la COMAPA, por lo que exigieron una solución inmediata, mayor transparencia y un trato digno hacia los usuarios.

Una de las usuarias que se identificó con el nombre de Eva Olmeda, dijo en las redes que a los pensionados y jubilados y de la tercera edad nos hacen descuento en comapa PERO en éste periodo del gobierno municipal nos quitaron ese derecho a algunos. En mi caso porque el recibo no está a mi nombre, años anteriores no había problema pues comprobando el domicilio de mi residencia era suficiente. La quejosa dijo que había hablado con la licenciada de la COMAPA y le respondió que los reglamentos cambiaron y no había nada qué hacer. Vivo sola y me están cobrando más de $300.00 pesos, indicó la quejosa.

Explotan usuarios del servicio de agua potable de la colonia Aztlán que aseguran tener cuatro días sin agua ni para el baño.