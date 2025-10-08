Autos invaden tramos de ciclovías en calles

Está comprobado que en algunos sectores de Reynosa no hay respeto para las ciclovías, pues varios de sus tramos son invadidos por vehículos estacionados y hasta por anuncios de negocios.

Un caso concreto lo representa la zona marcada como exclusiva para circulación de bicicletas y motocicletas, frente a la colonia Tamaulipas por la calle Rodolfo Garza (antes Río Purificación), por lo que se pide a las autoridades competentes que retiren de inmediato los obstáculos ahí existentes.

Hay quienes rayan en el abuso y se dan a la tarea hasta de colocar anuncios de madera sobre los sitios donde deben circular vehículos ligeros como los ya señalados.

Algunas personas que conducen bicicletas o motocicletas, condenaron la actitud abusiva de algunos individuos que debieran ser sancionados por no respetar las áreas destinadas precisamente para ellos.

Hasta una grúa fue vista estacionada sobre la ciclovía que mide de largo por lo menos dos kilómetros.

Ante el problema que se presenta ahí, quienes manejan una bicicleta o una motocicleta, tienen forzosamente que circular sobre el área de rodado destinada para otra clase de vehículos, exponiéndose a ser víctima de atropellamiento, pues se dan casos de automovilistas que toman las calles, bulevares y avenidas pavimentadas como pistas de carreras.