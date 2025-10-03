Denuncian falta de medicinas y camas en hospitales

Serias deficiencias existen en hospitales públicos como es el desabasto de medicamento, faltante de camas para hospitalizados, entre otras cosas más que afectan a los pacientes, ante la apatía de las autoridades de Salud que son las encargadas de atender y resolver esta clase de problemática.

Fue Blanca Leticia (Lety) Gutiérrez Garza, diputada federal, quien denunció la serie de anomalías que tienen que padecer los enfermos, pues si en los hospitales de gobierno no hay medicinas, pues tienen que comprarlas con su propio dinero.

Se sabe que inclusive no cuentan en esas instituciones médicas con lo necesario para por ejemplo aplicar inyecciones, sueros, etc., lo que también tienen que comprar los familiares de los propios pacientes.

Nada ha mejorado en ese renglón y aseguró que con el Seguro Popular que desaparecieron las autoridades en turno, no había ese tipo de problemas que ahora padecen quienes obligados por las enfermedades llegan a ser internados en los hospitales de gobierno en la entidad y en el país.

Demandó la legisladora, de las autoridades competentes buscarle una solución a todos esos problemas que perjudican y llegan a agravar la situación de los enfermos.



