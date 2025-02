En primaria de Balcones, sector uno: Se quedan sin maestros

Padres de familia de la "Escuela Primaria Andanac Nissan" número 11, demandan la pronta intervención de las autoridades educativas al quedarse los alumnos sin director y maestros.

El plantel, ubicado en el fraccionamiento Balcones de Alcalá sector uno, no ha tenido actividad escolar por la falta de maestros en tres salones de clase.

"Los niños no han tenido clases porque no tienen maestro y la escuela exige pago de cuotas porque no hay dinero", dijo una madre de familia.

Los padres de familia aseguran que el problema ya fue expuesto a las autoridades del Centro Regional de Educación, sin encontrar respuesta.

Demandan la pronta solución al problema porque sus hijos no reciben clases por la falta de maestros.

SIN CLASES

Padres de familia aseguran son tres grupos los que permanecen sin maestro

En un grupo, los alumnos ya no se presentaron a clases

Desde que inició el ciclo escolar permanecen sin profesor