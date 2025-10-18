Protestan madres por falta de luz en escuela

Un grupo de madres de familia se manifestaron en las instalaciones del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Reynosa (CREDE), esto debido a que mencionan que desde el pasado mes de mayo, las instalaciones de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, no cuentan con suministro de energía eléctrica por un problema interno de cableado en el plantel.

Desde el inicio del ciclo escolar 2025-2026, refieren que el plantel se ha mantenido sin recibir a los alumnos a causa de esta problemática; refieren que los niños no están asistiendo a clases presenciales y se han mantenido en línea; sin embargo, consideran que no es la educación ni atención adecuada que sus hijos merecen, por lo que exigen a las autoridades educativas agilizar los trámites necesarios para dar una pronta solución.

"Los niños están tomando clases dos veces por semana, una hora nadamos; ya nos atendieron, pero no nos dan fecha de cuándo nos van a resolver; estamos esperando a más padres de familia que están dementar. Estábamos 240 alumnos, pero ya se salieron 60 padres de familia, ya sacaron los niños porque, pues así no podemos estar sin recibir clases, ¿verdad? Ya están tomando opción de sacar los niños; queremos soluciones más que mandas", expresó Teodora García.

Los padres refirieron que permanecerían en espera de una solución por parte de las autoridades. Cabe señalar que un caso similar se presenta desde el pasado mes de septiembre en la escuela primaria Rodolfo Torre Cantú de la colonia Almendros, donde los alumnos permanecen tomando clases a distancia debido a problemas en las instalaciones eléctricas del plantel.



