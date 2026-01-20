Crean basurero de sofás, refrigeradores y llantas

Convertido en un basurero clandestino se encuentra un predio municipal ubicado entre las calles División del Norte y Guadalupe Victoria en la colonia Reservas Territorial Campestre.

Desde sofás, refrigeradores y otros artículos más en desuso y también llantas de deshecho, pueden verse ahí, sin que autoridad municipal alguna haya ordenado la limpieza y retiro del lugar.

¿Qué acciones tomarán las autoridades ante el basurero?

Personas que viven a corta distancia de ahí, se han dado a la tarea de tirar en ese sitio considerado por algunos como una pequeña área verde, sin que les hayan llamado por lo menos la atención.

Entre tanto llega ahí cada vez mayor cantidad de basura, la cual debe recolectarse por parte del ayuntamiento de Reynosa y hasta debieran además de limpiar el predio, también crear ahí una plazuela con bancas y juegos infantiles para beneplácito de las familias que viven por ahí cerca.

Impacto en la comunidad por la acumulación de basura

Alma Montaraz, una ama de casa que visita los tianguis de esa colonia en plan de compras, llamó a las autoridades locales para que en principio hagan algo para evitar que ese predio siga convertido en basurero clandestino. que constituye un serio problema para quienes viven por el rumbo y que critican la falta de atención de parte del gobierno municipal, como ocurre con otros basureros a cielo abierto que operan en muchas colonias de la ciudad y que son focos de infección.