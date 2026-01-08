Acusan pacientes falta de insulina en el IMSS

Pacientes de la Clínica 33 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en la colonia Del Valle en la ciudad de Reynosa, denunciaron el desabasto prolongado de insulina y otros medicamentos esenciales para el control de la diabetes, situación que se arrastra desde el pasado 8 de diciembre sin que hasta el momento haya una solución clara por parte de las autoridades médicas.

De acuerdo con los testimonios recabados, cada semana el personal de farmacia pide a los pacientes acudir "el viernes" con la promesa de que el medicamento llegará, sin embargo, al presentarse no encuentran disponibilidad. "Nos dicen que regresemos el siguiente viernes, y así se va pasando el tiempo. Ya ha pasado más de un mes y seguimos igual", señaló María De La Luz Reyes una paciente afectada.

Además de la insulina, los derechohabientes reportan la falta de medicamentos orales para la diabetes, lo que agrava la situación de quienes dependen de un tratamiento continuo y de por vida. "No es solo una semana o dos, ya es demasiado tiempo. Un paciente diabético no puede suspender su tratamiento sin consecuencias", explicaron.

Ante la falta de medicamentos, algunos pacientes han tenido que comprarlos por su cuenta. No obstante, muchos aseguran no contar con los recursos económicos para hacerlo, ya que los costos de la insulina varían según su velocidad de acción y presentación, con precios que oscilan entre los 500 y más de 2 mil pesos en frascos de 10 mililitros.

Pacientes del IMSS denuncian desabasto de insulina y falta de citas con especialistas.

Una de las afectadas admitió que, ante la desesperación, continúa utilizando insulina vencida desde principios de diciembre. "Sé que no es lo correcto, pero es lo único que tengo. Espero que no me cause problemas, mientras sigo esperando a que llegue el medicamento", relató Reyes.

Los pacientes también denunciaron la falta de respuestas por parte de la administración de la clínica. Al intentar hablar con el director, se les informa que se encuentra de vacaciones; cuando acuden con el coordinador, este argumenta que no puede hacer nada sin la presencia del director. "Siempre es lo mismo, nadie nos da una solución", lamentaron.

A esta problemática se suma la falta de citas con médicos especialistas. Según los denunciantes, desde esta semana se les informó que no hay agenda disponible y que, posiblemente, hasta el próximo lunes se liberen las agendas correspondientes al año 2026. Mientras tanto, decenas de pacientes permanecen con estudios de laboratorio y consultas pendientes, sin posibilidad de seguimiento médico.

Los derechohabientes hicieron un llamado urgente a las autoridades del IMSS para que atiendan el desabasto de medicamentos y la falta de citas, ya que aseguran que esta situación pone en riesgo su salud y calidad de vida.



