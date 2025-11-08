Atienden a estudiantes pese a falta de docentes

Niegan en el CREDE Reynosa que estén dejando de operar escuelas de educación básica por falta de docentes aunque reconocen que efectivamente hay un faltante de entre 30 y 35 entre maestras y maestros, pero que ya Educación Tamaulipas está trabajando para subsanar ese tipo de carencias.

"Aquí no han dejado de atenderse los grupos de estudiantes aún cuando haya casos de ausencia de maestros por jubilación o por otra causa. De una u otra forma se les da enseñanza a los educandos", dijo Alicia Pizaña Navarro, titular del Centro Regional de Desarrollo Educativo.

"Todos los planteles están trabajando incluyendo las que tienen muchos años de haberse fundado, aunque está de más reconocer que sí hay faltante de mentores en algunas de ellas. Pienso que en la actualidad pueden estar faltando entre 30 y 35", añadió.

Hay que señalar que durante la presente semana se llevó a cabo en la capital del estado un evento de asignación de plazas de maestras y maestros para escuelas secundarias generales y técnicas.

Es cierto que se necesitan entre 30 o 35 docentes, pero ya las autoridades de Educación en Tamaulipas está trabajando para atender esa clase de necesidades¨ Alicia Pizaña Navarro

Se espera que en breve lleguen a los centros de trabajo en donde están haciendo falta.

Luego indicó Pizaña Navarro que creemos que para la próxima ocasión se dé el evento de escuelas primarias y jardines de niños, donde también tenemos informes de que hay necesidad de asignar algunos maestros o maestras de grupo.

SIN DIRECTOR