Alerta por gran socavón

Grave peligro representa el caído de carpeta asfáltica en parte del libramiento Monterrey a la altura del canal El Anhelo y calle Libertad en la colonia Jacinto López II, lo que podría provocar un accidente automovilístico.

En ese lugar está en proceso de ejecución una obra de cambio de tubería para agua potable, de la cual ya no han continuado los trabajos desde hace varias semanas, ignorándose el motivo por el cual pararon labores .

Esta es otra parte de la carpeta asfáltica que debe ser repuesta para evitar posibles accidentes automovilísticos.

Sin embargo, el problema del faltante de asfalto ahí está y según algunos residentes del asentamiento humano, lo averiado de la carpeta asfáltica fue provocado por máquinas de la constructora encargada de la obra, de la que no se sabe su razón social.

Un tubo de varios metros de largo permanece a unos pasos del canal El Anhelo pero aún no ha sido conectado a la red. Se instaló uno a la altura del tubo viejo que ya estaba muy dañado y que por lo mismo presentaba continuamente fuga de agua en grandes cantidades. Este se ubica en la parte baja de un puente vehicular que pasa sobre el canal y que forma parte del mismo libramiento Monterrey.

MAYOR PELIGRO

El mayor problema y peligro ocurre por las noches, pues a un costado de donde se averió la carpeta asfáltica, hay un par de postes pequeños de plástico color naranja y un anuncio metálico pero no son suficientes para alertar a los conductores que circulan por ese lugar.

Al otro extremo del canal, hay también una cinta color amarillo, advirtiendo sobre el peligro de una enorme zanja que abrieron y que también provocó el daño a otro tramo de asfalto que al igual que el primero, no se ha repuesto pese al peligro que constituye tanto para automovilistas así como también para peatones.

Conductores que transitan a diario por ahí, piden a alguna autoridad intervenga para que se resuelva ese tipo de problemas que son un latente peligro.

La obra de cambio de tubería de agua sobre el afluente, está inconclusa, como puede verse aquí.

PELIGRO INMINENTE

Semanas de obra abandonada: Al menos 5 semanas (desde principios de noviembre 2025)

Metros de tubo sin conectar: Más de 15 metros de tubería nueva tirados junto al canal El Anhelo

Tramos de asfalto destruidos: 2 grandes sectores (uno a cada lado del canal)

Profundidad aproximada del socavón principal: 60-80 cm (suficiente para reventar suspensión o volcar un vehículo a alta velocidad)

Señalización oficial: 2 conos naranjas de plástico + 1 letrero metálico + 1 cinta amarilla rota