Improvisan iluminación por falta de alumbrado público

Desde marzo de este año, los vecinos de la calle lateral Rodhe, en la colonia Francisco Sarabia, viven la ausencia de alumbrado público, situación que representa riesgos para quienes transitan la zona en la madrugada, especialmente al encontrarse junto a la orilla del canal Rodhe.

José Alfredo, habitante del sector, señaló que varias lámparas fueron retiradas y hasta el momento no han sido reinstaladas. "Esa lámpara la dejaron por ahí tirada, no sé dónde, pero vinieron de servicios de internet y ellos la quitaron. Ya no la volvieron a poner... y pues es un riesgo, ¿verdad? Por seguridad y porque no hay alumbrado público", explicó. Según el vecino, al levantarse a las cinco de la mañana, la calle se encuentra completamente a oscuras.

Por su parte, Leobardo Rodríguez relató que ante la falta de respuesta de las autoridades, su familia tuvo que instalar focos caseros en la reja de su domicilio para iluminar un poco la vialidad. "Ya hablé con la presidenta y la coordinadora, dijeron que no nos las mandarian a poner, porque no nos apoyan a nosotros. Pero nosotros necesitamos luz, porque mi hija trabaja temprano", comentó.

La falta de iluminación ha generado incidentes aislados que preocupan a los vecinos. Rodríguez narró: "Salimos y vimos a alguien tirado en la calle, se levanto cuando salimos y se echo a correr en lo oscuro, no sabemos si estaba alcoholizado, enfermo, ni idea. En la mañana, a las cinco y media, todavía está oscuro y uno tiene que tener cuidado al caminar".