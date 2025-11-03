Falta de agua en Reynosa es por falla en canal Anzaldúas, justifica Comapa

Después de varios días de falta de agua en diferentes colonias, la Comapa Reynosa aclara a qué se debe que la ciudadanía no tenga el servicio en algunos sectores de la ciudad. La dependencia atribuye la situación a una falla en las compuertas del canal Anzaldúas por lo que se dejó de recibir el volumen de agua necesario para suministrar a los usuarios.

“Debido a maniobras por parte de la Comisión Nacional del Agua, en la atención de una falla en las compuertas del canal Anzaldúas, la ciudad dejó de recibir el volumen de agua correspondiente para el bombeo general hacia los distintos sectores de Reynosa”, justificó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) de Reynosa.

¿Qué ocurrió?

A esta situación, añadió, en el canal Guillermo Rodhe, saliendo de la presa Marte R. Gómez, la Conagua realiza trabajos de mantenimiento, motivo por el cual se cerró la presa el pasado viernes 24 de octubre del presente año.

De esta presa, la Comapa Reynosa obtenía el suministro de agua hacia el río Bravo, captando dicho volumen en el kilómetro 0+04 del canal Anzaldúas, desde donde se bombeaba posteriormente hacia el canal Rodhe.

“Al no contar con este volumen de agua, el organismo no alcanza actualmente el gasto requerido para el abastecimiento total de la ciudad, que es de 3,300 litros por segundo (lps), disponiendo únicamente de 2,600, provenientes del río Bravo”.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La Comapa Reynosa afirma que, ante esta situación, repara las compuertas en el canal Anzaldúas, específicamente en el punto donde se retiene el agua a la altura del canal El Culebrón. “Actualmente, el organismo se encuentra a la espera de que la Conagua restablezca el envío del suministro necesario hacia la Estación Anzaldúas-Rodhe, con el fin de garantizar el abasto óptimo de agua potable para toda la ciudad.