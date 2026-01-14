Lanzan advertencia por el falso bono ´Mujer Bienestar´

Autoridades federales desmienten la existencia de un supuesto Bono Mujer Bienestar y advierten que se trata de información falsa que circula en redes sociales, por lo que llaman a la población a no dejarse engañar y a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

Se informó que están circulando mensajes falsos sobre un supuesto "Bono Mujer Bienestar", de 2 mil 750 pesos que supuestamente puedes solicitar desde el teléfono.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de los Programas para el Bienestar en Tamaulipas, comentó que no existe ningún bono económico dirigido a mujeres, contrario a lo que se ha difundido recientemente en mensajes y publicaciones no oficiales.

Aclaró que el único programa vigente a nivel federal es Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad, y subrayó que no se tiene registro de casos de fraude detectados hasta el momento en la entidad.

"Quiero decirte que de las cosas que se han estado dando en redes sociales, es completamente falso que no tenemos un bono económico para la mujer y el único programa oficial es el programa de Mujeres Bienestar, invitamos a estar al pendiente únicamente en las redes sociales oficiales, no tenemos nosotros ningún caso detectado", dijo.

No existe ningún trámite que se realice por teléfono, ni solicitudes que requieran el envío de datos personales, fotografías, identificaciones, pagos o depósito.

Reiteró que cualquier información sobre programas sociales debe confirmarse exclusivamente en las redes oficiales del Gobierno de México y de la Secretaría de Bienestar, así como a través de los Servidores de la Nación, quienes son los únicos autorizados para brindar orientación directa a las comunidades.

"Los únicos que pueden informarles oportunamente son los servidores de la nación, que son los que conocen en cada una de sus colonias y sectores y son ellos quienes están autorizados únicamente para poder informar sobre tales programas, en este momento te puedo decir que no existe un bono para la mujer, es completamente falso", recalcó.

