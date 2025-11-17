Fallece Ciro Andrés Ibarra Zapata, periodista de El Mañana

Fallece Ciro Andrés Ibarra Zapata, periodista de El MañanaLa comunidad periodística de Reynosa se une en condolencias por la pérdida.
El periódico El Mañana de Reynosa lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ciro Andrés Ibarra Zapata, gran colaborador de nuestra casa editora.
Con profunda tristeza nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Hacemos llegar nuestras sinceras condolencias, esperando encontrar paz y fortaleza en estos difíciles momentos.
Ciro Andrés Ibarra Zapata será recordado por su profesionalismo y su contribución al periodismo en Reynosa. Su legado perdurará en las páginas de El Mañana y en la memoria de quienes lo conocieron.
Envían condolencias
La comunidad periodística ha emitido sus condolencias para Ciro Ibarra a quien recuerdan con cariño y respeto. También diversas dependencias gubernamentales han expresado su sentir por el fallecimiento del comunicador.