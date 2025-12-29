¡Poste a punto de colapsar!

Residentes de la colonia Voluntad y Trabajo reportaron severos daños en un poste de concreto que sostiene un transformador, el cual se encuentra completamente doblado hacia el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Leona Vicario, situación que representa un peligro latente para las familias de la zona.

¿Qué ocurrió con el poste de concreto en la colonia?

Vecinos señalaron que, a raíz de este problema, se han registrado fallas intermitentes en el suministro de energía eléctrica, mismas que se han intensificado durante los recientes días de fuertes vientos, por lo que hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan el reporte.

De acuerdo con los habitantes, este no es el único poste que presenta malas condiciones, ya que varios muestran un avanzado deterioro; incluso, en algunos casos es posible observar las varillas expuestas debido al desgaste del concreto.

Impacto en la comunidad tras el accidente automovilístico

Testigos indicaron que los daños en el poste se originaron tras un accidente automovilístico, en el cual el conductor responsable se dio a la fuga, dejando la estructura comprometida. Lucila Garza, residente de la colonia Voluntad y Trabajo, relató que únicamente escucharon un fuerte estruendo. Sin embargo, al salir de sus viviendas no lograron observar el vehículo involucrado.

Acciones requeridas por las autoridades ante la situación

Ante los daños visibles, expresó la preocupación de los vecinos, quienes temen que el transformador termine por caer y provoque una tragedia.