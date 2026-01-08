Protestan por fallas en recolección de basura

En distintos sectores de la ciudad de Reynosa, ciudadanos denunciaron a través de redes sociales la falta de recolección de basura, situación que ha provocado la acumulación de residuos sólidos en esquinas y calles, generando malos olores y molestia entre los vecinos.

En colonias como Jacinto Lopez, Américo Villarreal, Satelite, Balcones de Alcalá, Jarachina Norte, Arco Iris, Praderas Elite, Palmas diamante, Puerta del sol, Valle Soleado, San Francisco, las Haciendas entre muchas otras, se registraron quejas debido a que no se había contado con el servicio desde la ultima semana de 2025.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, este problema se presenta cada año durante las últimas semanas de diciembre, periodo en el que la generación de basura aumenta considerablemente debido a las fiestas decembrinas, lo que coincide con mayores retrasos en el paso de los camiones recolectores.

"Le preguntamos a uno de los trabajadores por qué tardan tanto en pasar y nos dijeron que no tenían camiones disponibles, porque los habían metido al taller. Yo creo que es nada más para ver en qué más gastan dinero o cómo justifican lo que se están gastando", expresó Jorge Hernández Romero, residente de la colonia López Portillo.

Mientras tanto, los ciudadanos esperan que las autoridades municipales atiendan la problemática y restablezcan el servicio de manera eficiente para evitar riesgos a la salud y afectaciones al entorno urbano.



