Denuncian vecinos fallas eléctricas en la Chapultepec

Residentes de la colonia Chapultepec enfrentan constantes problemas en el suministro eléctrico y denuncian el deterioro de la infraestructura de los postes de energía, situación que aseguran representa un riesgo latente para la salud e integridad de quienes habitan el sector.

En la calle Tiburcio Garza Zamora, la problemática más reciente se originó el martes pasado, tras la jornada de fuertes vientos que azotó al municipio. Los cables de alta tensión de los postes cercanos se enredaron con un árbol, lo que ocasionó un apagón que dejó a los vecinos sin electricidad durante al menos dos días.

La molestia de los colonos se incrementó porque los cables permanecieron en el suelo durante ese lapso, lo que representó un peligro para los transeúntes, en especial para los menores que cruzan la zona.

Vecinos de la colonia Chapultepec se reunieron para exponer la problemática y exigir atención a las autoridades.

Vecinos señalaron que desde hace tres o cuatro meses arrastran un problema adicional: un poste que se incendió y fue apagado de emergencia por los propios locales. "Uno de nosotros le echó agua para sofocarlo, aunque era riesgoso. Protección Civil llegó hasta dos o tres horas después", relataron. El poste continúa en mal estado, sostenido apenas por unos centímetros de concreto, lo que ha impedido que los niños jueguen en un parque improvisado por temor a que colapse.

Otro de los postes en la colonia, de madera, presenta un deterioro avanzado. Según los testimonios, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudió el jueves para atender el reporte, pero no pudieron intervenir debido al riesgo que implicaba subir, pues la base del poste se encuentra podrida y con movimiento.

La situación ha derivado en un voltaje inestable desde el jueves pasado, lo que afecta directamente las actividades cotidianas y la economía de las familias, ya que los alimentos refrigerados se han echado a perder.

El caso más delicado es el de Delia Torres, vecina que cuida a su madre, una persona de la tercera edad con discapacidad motriz. Torres explicó que la insulina que su madre requiere debe mantenerse refrigerada, lo que no es posible con la inestabilidad eléctrica. "He tenido que comprar hielo para conservar el medicamento y no perderlo", señaló.

Además, el calor agrava la situación: su madre necesita descansar en un lugar fresco con aire acondicionado, ya que la exposición prolongada al calor le genera llagas en la piel que tienden a infectarse. Torres indicó que ha realizado los reportes correspondientes a la CFE y conserva los números de folio, entre ellos el D0405818911, emitido recientemente.

Los habitantes de la colonia Chapultepec urgieron a las autoridades correspondientes a intervenir de manera inmediata, no solo para garantizar el suministro eléctrico, sino también para prevenir accidentes, proteger la salud de los vecinos y evitar daños a sus electrodomésticos. Advirtieron que la falta de atención prolonga un riesgo que afecta tanto a adultos como a menores de edad, y aseguraron que mantendrán sus denuncias activas hasta que la problemática sea atendida.



