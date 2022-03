Fallan clases online: Padecen estudiantes severo rezago educativo

Tenemos niños que no pudieron conectarse a clases por falta de equipo o herramientas... la necesidad de repetir el año debe ser una decisión que apoyen los padres* Mario Gómez, Titular de la SET

El Mañana / Staff.- La Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) reconoce que el regreso a clases presenciales, ha evidenciado las carencias y limitaciones que enfrentaron los estudiantes de nivel básico en los últimos dos ciclos a la distancia, principalmente en materias como matemáticas y lenguaje.

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, el secretario Mario Gómez Monroy expuso que se trabaja en una estrategia para que esta comunidad, aún no contabilizada, tome clases especiales los días viernes, a manera de reforzar los conocimientos.

“Este es un tema que ya se ha platicado con los directivos a fin de que puedan establecer un canal de comunicación con los maestros para detectar quiénes estudiantes están con rezago, y que así, entre un mutuo acuerdo se genere un plan de reforzamiento en los conocimientos, vemos que hay materias como lenguaje y matemáticas donde hay mayor retraso de aprendizaje”, expresó.

En el caso de que los menores no puedan reforzarse con clases ni actividades, la SET contemplaría el repetir el año escolar, bajo acuerdo de padres, directivos y maestros.

“Tienen que analizarse de manera muy particular estos casos, ya que si tenemos niños que no pudieron conectarse a clases por falta de equipo o herramientas, por ello están muy atrasados, la necesidad de repetir el año debe ser una decisión que apoyen los padres de familia”, manifestó el funcionario.

Esto causaría un gran impacto, ya que durante el periodo de clases a distancia, se tomó la decisión de que todos los estudiantes pasen de grado, sin importar su nivel de conocimiento.

Lo que ha evidenciado que hay menores en primaria que nunca asistieron al preescolar de manera presencial, los que ingresaron a secundaria con carencias en quinto y sexto grado de primaria, o los que brincaron de asistir del primer año de secundaria a la preparatoria.

En este sentido, la SET destaca a matemáticas y lenguaje como las materias con mayor rezago, pero el plan educativo general que se impartió durante el 2019-2020 y 2021-2022 enfrenta esta situación.

LOS MAESTROS

Tras hacer un recorrido por diversos planteles de la ciudad, maestros que recién retomaron las clases presenciales en Reynosa, señalaron que la dificultad más grande de los estudiantes es el adaptar los conocimientos que tuvieron en casa, con la actualidad, ya que la falta de conexión a internet o de equipo tecnológico, creó grupos de contraste.

“Hay niños que aún no saben leer o escribir, otros que mandaron solo 4 o 5 ejercicios porque no tenían internet, es una labor muy difícil porque nosotros como docentes estuvimos trabajando fuera de horario, resolviendo dudas hasta de madrugada para que los estudiantes tuvieran clases y muchos padres, quizá por el trabajo no pudieron dar seguimiento, eso se ve reflejado”.

Mientras la SET evalúa los casos que hay rezago y qué hacer con ellos, en las casi 800 escuelas de Reynosa de nivel básico apenas se reactivan los métodos presenciales.

LA CRISIS QUE DEJÓ LA PANDEMIA

