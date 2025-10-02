Falla semáforo de bulevar de alto flujo y genera caos

Los semáforos ubicados sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del cruce con el Dren de las Mujeres, volvieron a dejar de funcionar desde la noche del 29 de septiembre, generando caos vial en una de las intersecciones más transitadas de la Ribereña.

Ismael Rodríguez, trabajador de un negocio cercano, relató que al llegar a su turno alrededor de las 20:00 horas los dispositivos ya estaban apagados y la circulación se encontraba desordenada. "Cuando yo llegué ya era un caos, no sé qué pudo pasar", comentó.

La falta de semáforos obliga a los automovilistas a turnarse para poder avanzar, pero la ausencia de cortesía y cultura vial incrementa el riesgo de colisiones. Conductores y peatones que circulan diariamente por la zona señalan que se trata de una vialidad de alto flujo, lo que convierte a la intersección en un punto de riesgo constante mientras los aparatos continúan sin funcionar.

No es la primera vez que este cruce presenta problemas. En junio pasado, los mismos semáforos permanecieron inactivos durante más de dos semanas, lo que provocó múltiples situaciones de riesgo y al menos un accidente registrado, sin que hubiera un informe oficial sobre las labores de reparación. Durante ese tiempo, ciudadanos manifestaron su frustración ante la falta de presencia de elementos de Tránsito y Vialidad que apoyaran en la gestión del paso.

Vecinos y trabajadores de la zona temen que esta vez ocurra lo mismo, pues en experiencias anteriores el restablecimiento del servicio tardó demasiado. "Aquí todos los días pasan familias, camiones y trabajadores que van a sus empleos, no es cualquier calle, debería atenderse más rápido", opinó Jose Garza comerciante de la zona.

El problema no es exclusivo de este cruce: en los últimos meses se han reportado fallas similares en distintos puntos del municipio, como el bulevar Morelos y otras vialidades principales, donde los semáforos han dejado de operar sin que haya una respuesta inmediata. Esta situación genera preocupación entre la ciudadanía, que considera urgente una estrategia de mantenimiento preventivo por parte de las autoridades correspondientes.

La inoperancia de los semáforos no solo afecta la movilidad cotidiana, sino que representa un riesgo latente de accidentes que podrían tener consecuencias graves. Ante la falta de información oficial y de medidas visibles de reparación, automovilistas y peatones continúan dependiendo únicamente de la prudencia y el criterio personal para cruzar por una de las arterias más transitadas de la ciudad.



