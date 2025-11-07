Falla elevador del IMSS Reynosa, quedan atrapados tres adultos y un bebé

Cuatro personas, entre ellas un bebé de 6 meses de edad, se quedaron atrapados en un elevador que presentó falla mecánica en el Hospital 270 del IMSS de Reynosa.

Ante la inesperada emergencia, acudieron de inmediato elementos de Protección Civil al área donde se registró el incidente.

Durante la supervisión, el elevador se reactivó, lo que permitió la liberación de las 4 personas. No se reportaron lesiones de dichas personas, todo quedó en un susto.

Se informó que frente a esta falla en el elevador, Protección Civil hizo las recomendaciones correspondientes al área de Trabajo Social. Sin embargo, la dependencia permanecerá en alerta para garantizar la seguridad de las personas que acuden a recibir consultas y tratamiento médico a la institución del gobierno federal.