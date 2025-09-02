Alumnos toman clases afuera por apagón en Reynosa

Reynosa, Tam.- Alrededor de 300 estudiantes de las escuelas primarias Niños Héroes de Chapultepec y Genaro G. Ruiz Guzmán, en Reynosa, iniciaron el ciclo escolar recibiendo clases (dos horas de lunes a viernes) fuera de sus salones debido a una falla eléctrica que dejó sin luz a ambos planteles.

Diego Robledo Escobedo, director del turno matutino, dijo que trabajar dentro de las aulas es imposible porque el calor que se siente en el interior es insoportable.

"El problema de la falla eléctrica derivó de un flamazo que afectó el tema magnético y el transformador. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de plantearle el problema a Miguel Valdez García, titular de Educación estatal, quien de inmediato autorizó la reparación respectiva", explicó.

Por su parte, Cinthia Salazar, supervisora escolar, confió en que pronto llegarán las personas encargadas de efectuar los trabajos para restablecer el servicio de luz.