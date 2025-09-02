Sufren tres días sin energía en la Juárez

En la colonia Benito Juárez 5, sobre la calle Ocotlán, vecinos denunciaron que desde hace tres días se encuentran sin suministro de energía eléctrica luego de que un transformador presentara fallas y quedara completamente inservible.

Los colonos explicaron que el aparato comenzó a fallar de manera intermitente hasta que, la noche del viernes, se escucharon chispazos y un fuerte tronido que alarmó a los residentes. Posteriormente, el transformador quedó apagado y dejó a decenas de familias sin servicio.

"Se veía cómo chispeaba de forma esporádica y de repente hasta echó fuego. Por eso tuvimos que quedarnos haciendo guardia y alertando a los peatones para evitar que alguien, especialmente los niños, sufriera algún daño", comentó Griselda García, vecina de la zona.

La falta de electricidad ha generado múltiples afectaciones en la vida cotidiana de la comunidad. En varias viviendas los alimentos almacenados en refrigeradores se echaron a perder, mientras que aparatos como ventiladores, televisores e incluso un minisplit resultaron dañados por los bajones de voltaje que antecedieron la falla.

Asimismo, negocios locales que dependen de la energía eléctrica para funcionar se han visto afectados. Un salón de belleza y una barber shop ubicados sobre la misma calle han tenido dificultades para operar con normalidad, afectando tanto a los clientes como a los propietarios.

"Ya llevamos tres días así. Nos dijeron que si nosotros comprábamos un transformador —que cuesta alrededor de 50 mil pesos— lo instalarían de inmediato, pero no es justo porque uno paga sus recibos puntuales y ese gasto no nos corresponde", señaló Marisa Méndez, residente de la zona.

Los colonos calculan que entre 15 y 20 casas se encuentran directamente afectadas, aunque el problema se extiende de forma indirecta a más familias.

Además, la falta de alumbrado ha dejado en penumbras la vialidad, lo que genera preocupación entre los vecinos. "Cuando oscurece esta calle se queda completamente a oscuras, y es un peligro tanto para quienes caminamos como para los carros que pasan." mencionaron los residentes del sector.

Los afectados aseguraron que han hecho múltiples reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin obtener hasta el momento una respuesta concreta sobre cuándo será restablecido el servicio. Incluso señalaron que, de ser necesario, estarían dispuestos a realizar un plantón en las oficinas de CFE para exigir solución a la problemática.