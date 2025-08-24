Se desploma turismo médico

Hasta en un 70% ha disminuido la afluencia del turismo médico proveniente de Estados Unidos hacia Reynosa en los últimos meses.

"Solamente los pacientes con cirugías contratadas y programadas previamente y que han pagado algún anticipo por el servicio que recibirán, son los que están viniendo a atenderse o por cuestiones dentales, revisión con médicos ortodoncistas", pero de ahí no hay más visitantes en ese renglón", dijo Gildardo López Hinojosa, presidente de CANACO, ServyTur de esta ciudad.

Han sido una serie de factores los que han contribuido en el descenso del turismo médico y con ello han dejado de entrar una importante cantidad de divisas por ese concepto.

Ente las causas por las que se registra el decremento de las visitas que hacen ciudadanos sobre todo de residentes de ciudades del sur de Texas, destacan las largas filas que tienen que hacer para poder regresar a sus lugares de origen, pues el menor tiempo que hacen para cruzar es de una hora con 45 minutos y de ahí hasta las cuatro horas.

Toda esa gama de situaciones desalienta al turismo que viene a atenderse de alguna enfermedad en clínicas particulares de la localidad o bien a realizarse un análisis clínico o bien una consulta médica general o especializada y en otros casos una consulta odontológica.

El asunto en sí es muy preocupante y la baja en el turismo médico podría seguir disminuyendo a raíz de la difusión sobre la lamentable muerte de una mujer que fuera sometida a una cirugía estética del que se desconocen más detalles hasta el momento.