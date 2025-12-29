Ofrecen facilidades a contribuyentes

Llaman a los propietarios de vehículos modelo 2010 o anteriores, que tengan adeudos pendientes con sus placas, a que se regularicen antes de que concluya el año, ofreciendo facilidades para quienes quieran ponerse al corriente.

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas informó que los contribuyentes podrán ponerse al corriente en el pago de derechos correspondientes a los ejercicios 2023 y anteriores mediante un monto único de 3 mil 990, sin la aplicación de multas ni recargos.

¿Qué facilidades ofrece la Secretaría de Finanzas?

El beneficio estará disponible hasta el 31 de diciembre de este 2025 y podrá tramitarse tanto de manera presencial en la Oficina Fiscal de Reynosa, como a través de las plataformas digitales oficiales.

Detalles sobre el monto único para regularización

Con este esquema, se busca incentivar la cultura de cumplimiento fiscal, ya que también hay otros estímulos para quienes tengan adeudos en otros trámites vehiculares.

Lo anterior, busca que los contribuyentes puedan terminar este año sin adeudos.

Impacto de la regularización en los contribuyentes

Las autoridades estatales hacen el último llamado a los ciudadanos para que aprovechen estos estímulos fiscales.