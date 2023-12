Llama IMSS extremar precauciones

Si como padre o madre de familia llevas manejando un lapso considerable y tienes signos de sueño y fatiga es recomendable no confiarse y detener la marcha para recuperase y llegar con bien a tu destino.

Ante el inicio del periodo vacacional de diciembre, y con el objetivo de salidas y posterior regreso a casa sean sin contratiempos ni incidentes que lamentar, el instituto en Tamaulipas, hace un atento exhorto a la población en general a que tomen las correspondientes medidas de seguridad durante el presente periodo de asueto.

El titular del IMSS Tamaulipas, doctor Federico Héctor Marín Martínez, indicó que es muy importante que, desde el momento de salida de su hogar, durante el trayecto de ida y vuelta, y en el tiempo que pasen en el sitio elegido para disfrutar de estos días de descanso, tomen en cuenta las siguientes indicaciones:

Planear las vacaciones con fechas de salida y regreso, el medio de transporte y lugar de hospedaje. Llevar consigo números telefónicos de emergencia, datos del seguro del auto y la credencial o tarjeta del IMSS.

Desconectar los aparatos eléctricos que se dejarán en el hogar. Cerrar bien la casa y asegurarse que no queden llaves de gas y agua abiertas.

Verificar que todas las puertas y ventanas queden bien cerradas. Avisar de la salida a algún familiar o vecino de confianza. Antes de salir a carretera, revisar las condiciones mecánicas del vehículo Asegurarse de contar con llanta de refacción y herramientas necesarias.

Utilizar todos, el cinturón de seguridad. Respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad. No manejar cansado ni después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Revisar las condiciones climatológicas del lugar a donde acudirán y llevar ropa adecuada.

En caso de visitar playas no exponerse mucho tiempo al sol y usar protección solar. No exponerse descubierto al frío y evitar los cambios bruscos de temperatura. No sumergirse al agua después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas. No consumir alimentos que pueden generar alergias.