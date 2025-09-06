Prevén pronta reapertura en exportación de ganado

La reapertura del mercado de exportación de ganado hacia Estados Unidos, podría concretarse pronto, lo que representaría un importante beneficio para los criadores y productores de la zona norte de Tamaulipas.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos de Reynosa comentó que se espera que este mismo fin de semana la Presidenta de la República, anuncie oficialmente el reinicio de la exportación, una medida que permitirá a los ganaderos equilibrar sus finanzas tras un periodo de restricciones.

Explicó que la región norte del estado se encuentra en condiciones favorables para participar en este mercado, ya que, a diferencia de las zonas tropicales del sureste del país la presencia del gusano barrenador es más común.

"Nosotros estamos esperando probablemente que ya en este fin de semana es posible que la presidenta vaya a dar a conocer ya la apertura del mercado para exportación de ganado hacia Estados Unidos, que esto va a ayudar y a beneficiar a todos los criadores o productores de ganado", dijo.

Y recalcó: "principalmente a la zona norte la zona norte no es tan propicia como las zonas tropicales donde se genera más el gusano barrenador, que estamos hablando de Veracruz hacia el sureste, son las partes más tropicales, más cálidas, donde se genera más el gusano barrenador, para acá para esta zona difícilmente impacta esa plaga".

Con esta apertura, se espera que los beneficios alcancen a los ganaderos de está región y pueda mejorar la economía regional.



