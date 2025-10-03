Revelan detalles de la Expo Construcción

Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa, compartieron detalles sobre su Expo Construcción CMIC Reynosa 2025, la cual tendrá lugar el próximo 7 de Octubre, durante una conferencia de prensa.

El año pasado nos pusimos de acuerdo retomamos estas expo eventos, eso es lo que esta esperando la sociedad que haya actores como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que permitan aglutinar a los estudiantes, a los a los proveedores de servicios que somos también nosotros y todo lo que tenga que ver con maquinaria y equipo. Entonces todo esto se conjunta en esta Expo, esa es la intención, no necesitamos que venga gente de fuera a trabajar en Reynosa aquí hay una fuerza importante empresarial dedicada a la construcción", expreso Guillermo Acebo Salman, integrante de la CMIC.

Roberto Avilez Arizpe, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa.

Roberto Avilez Arizpe, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Reynosa, anunció, que "vienen a participar ponentes de nivel nacional; la idea es que toda esa información llegue al norte, que, como ustedes saben, tenemos grandes oportunidades.

Parte de esta Expo es también exponer todas las cosas que estamos haciendo de manera regional"

Avilez destacó que se contara con la participación de 40 stands de proveedores en su mayoría locales, la sede en esta ocasión será el Centro de Convenciones de Reynosa, Expo Tam.

Asimismo anunció que la inauguración será a partir de las 9 de la mañana, para posteriormente continuar con tres interesantes platicas. Con dicho evento se busca fomentar el acercamiento con el sector de la construcción, tanto de proveedores como de clientes potenciales.



