Invita la SET a participar en la XX Jornada Electoral Escolar

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, en coordinación con el Instituto Electoral de Tamaulipas, a través del Consejo Estatal Técnico de la Educación, invita a participar en la XX Jornada Electoral Escolar "Experiencia Democrática en la Escuela Primaria 2026", dirigida a las comunidades educativas de nivel primaria.

Este ejercicio educativo y cívico-formativo tiene como objetivo fortalecer la formación ciudadana desde edades tempranas, mediante una actividad que replica el proceso democrático que se realiza en el país para la elección de representantes populares.

A través de esta experiencia, alumnas y alumnos participan en la organización de elecciones escolares, eligiendo a sus propias diputadas y diputados infantiles.

¿Qué es la Jornada Electoral Escolar en Tamaulipas?

La convocatoria está dirigida a escuelas primarias públicas y privadas, incluyendo planteles pertenecientes al Consejo Nacional de Fomento Educativo y Centros de Atención Múltiple, con la finalidad de garantizar una participación amplia.

Las instituciones participantes desarrollarán actividades relacionadas con la conformación de órganos electorales escolares, campañas, votaciones y conteo de votos, promoviendo valores como la honestidad, la responsabilidad, el respeto y la justicia social.

Detalles sobre la convocatoria para escuelas primarias

El proceso de la Jornada Electoral Escolar se desarrollará entre los meses de marzo y julio de este año, periodo en el que se llevarán a cabo las distintas etapas establecidas en la convocatoria.

El registro de participación estará abierto hasta el 26 de febrero y deberá realizarse a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Educación de Tamaulipas.