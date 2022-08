Demandan destrabar trabajos de drenaje

Ocho meses han transcurrido ya desde que iniciaron trabajos para reposición de tubería para drenaje sanitario a lo largo de la calle Principal de la colonia Ferrocarril , y es fecha de que no terminan, por lo que vecinos y sectores aledaños demandan acelerar las labores y terminarlas cuanto antes.

Ocho meses han pasado desde que inició la obra, y la constructora no termina aún. Piden vecinos acelerarla.

"No se puede transitar a bordo de automotores por la arteria, porque aún no están compactadas las zanjas que abrieron como parte de la actividad que ahí se realiza por parte de una compañía constructora que se está retrasando en la terminación de la obra", dijo Delia Martínez, quien vive en Villas del Prado, colonia que está a unos pasos de la Ferrocarril.

Es cierto que llegan trabajadores al lugar, pero cuando uno les pregunta para cuándo concluirán la obra, dicen no saberlo y que el dueño no se ha presentado a supervisar el avance porque anda de viaje por Europa y no saben cuándo regresará.