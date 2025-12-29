Exhortan a vacunarse contra el sarampión

Autoridades de la Secretaría de Salud hacen un llamado urgente a las familias para aplicar la vacunación contra el sarampión, con el objetivo de frenar los casos que se han venido presentando en el estado y prevenir brotes más amplios.

De acuerdo con el último reporte estatal, la prevalencia de sarampión se ha mantenido en 12 casos confirmados, lo que resalta la importancia de continuar con la inmunización, especialmente después del periodo vacacional. Las autoridades sanitarias recomiendan que, al regresar a sus hogares, los padres lleven a sus hijos al centro de salud más cercano para verificar su esquema de vacunación y aplicarla si todavía no ha sido completada.

"El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse con rapidez tanto entre menores de edad como entre adultos no vacunados", advirtieron los especialistas, quienes señalaron que un solo caso puede desencadenar un brote si no se mantiene alta la cobertura de vacunación.

Riesgos y complicaciones del sarampión

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. El virus puede permanecer en el aire o en superficies hasta dos horas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados o donde hay aglomeraciones.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre alta

Tos persistente

Secreción nasal

Ojos rojos (conjuntivitis)

Manchas blancas dentro de la boca (manchas de Koplik)

Erupción cutánea que inicia en la cara y se extiende al resto del cuerpo

Además de estos síntomas, el sarampión puede desencadenar complicaciones graves, especialmente en niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados. Entre las complicaciones se encuentran:

Infecciones del oído

Neumonía, que es la causa más común de muerte en niños con sarampión

Encefalitis (inflamación del cerebro), que puede causar daño neurológico permanente

Deshidratación severa

Empeoramiento de condiciones de salud preexistentes



